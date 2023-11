Ajude a encontrar o cachorrinho Tobi que sumiu no bairro Fazenda Velha

Na última quinta-feira, 26 de outubro, um cachorrinho desapareceu na Rua José Butkoski, no Jardim Palomar, no bairro Fazenda Velha.

Tobi foi adotado pela empresa Pádova Transportes, localizada ao lado da Femsa Coca-Cola, quando era pequeno, e mora lá até hoje. O cachorrinho, que tem 4 anos e meio, não tem costume de sair para a rua, e devido a isso, os funcionários da empresa estão bastante preocupados.

Um dos funcionários relata que o Tobi acabou fugindo na troca de vigia. “Ele seguiu o vigia até próximo à Rua Irmã Elizabeth Werka e próximo ao Detran. A partir daí, o vigia não o viu mais”.

Tobi tem porte grande, e sua raça aparenta ser Rottweiler. Sua cor é uma mistura de preto e marrom, com uma mancha branca no peito. Suas patinhas são da cor marrom, mas alguns dedos são branquinhos. Para qualquer informação do Tobi, entrar em contato com o número (41) 99141-0314.