Ajude a encontrar o cachorrinho Toy

Família está a procura do cachorrinho Toy que desapareceu na terça-feira, 24 de dezembro, no bairro Tindiquera.

Toy não tem raça definitiva e possui 8 anos. Segundo o relato da tutora, ele acabou pulando o muro, porque tem muito medo dos barulhos de fogos de artifício. O cãozinho é de porte médio, seus pelos são curtos e da cor caramelo. Quando desapareceu, ele não estava usando roupinha ou coleira.

Ele é muito dócil com pessoas e outros animais. Além disso, o Toy não possui chip de identificação. Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Toy, entrar em contato com a tutora Gisele pelo número (41) 99978-4140.