Ajude a encontrar o Fred! O pinscher sumiu no bairro Passaúna

Na última quinta-feira, 07 de novembro, cachorrinho acabou desaparecendo na rua Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no bairro Passaúna, jardim Dalla Torre, próximo à Escola Municipal Papa Paulo VI.

O cãozinho atende pelo nome de Fred, possui 2 anos e é da raça pinscher. A tutora relata que ele e outro cachorro conseguiram abrir o portão de sua casa e escaparam. O outro cachorrinho voltou para casa, mas o Fred continua desaparecido.

Ele não estava usando nem coleira e nem roupinha quando desapareceu. Fred é de porte pequeno, com pelos curtos e da cor caramelo, com uma mancha branca no peito.

A tutora relata que o Fred foi visto pela última vez próximo ao Cemitério Independência. Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Fred, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99838-6317.