Ajude a encontrar o gatinho Astolfo que sumiu no bairro Fazenda Velha

Na manhã do último sábado, 02 de março, um gatinho acabou fugindo de sua casa que está localizada na Rua Bruno Pilato dos Santos, no Jd. Palomar, no bairro Fazenda Velha.

De acordo com a sua tutora, ele fugiu quando pulou o muro da casa. O gatinho atende pelo nome de Astolfo e tem quase 7 anos.

O Astolfo já é castrado, e a tutora explica que seus olhinhos sempre inflamam, então o animal precisa de muitos cuidados.

O gatinho é gordinho, e seu pelo é malhado, onde a cor predominante é o cinza escuro. Além disso, seu pelo possui alguns detalhes brancos na região do queixo, e nas pontinhas dos seus dedos.

O Astolfo possui chip de identificação, mas a tutora não lembra em qual nome ele foi registrado: “Quando o resgatei da rua, ele foi castrado através do programa de castração da Prefeitura. Tínhamos o objetivo de doá-lo, mas como não conseguimos, decidimos ficar com o Astolfo”.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do gatinho fujão Astolfo, entrar em contato pelo número (41) 99684-3168, ou pelo número (41) 99878-3953.