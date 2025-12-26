ENCONTRADO NO DIA 26/12/2026.

Por volta de 2 horas da manhã do Natal, 25 de dezembro, um gatinho chamado Manjiu acabou fugindo de sua casa, que está localizada na Rua Maria de Lourdes Grabowski Kampa, na região central de Araucária.

O Manjiu é da raça angora e possui 3 anos. A família relata que ele acabou fugindo por medo do barulho dos fogos de artifício.

O gatinho estava usando uma coleira verde quando desapareceu. Seus olhos são verdes e seus pelos são longos e da cor preta. Manjiu é dócil e carinhoso, além disso, ele é castrado e possui microchip de identificação.

Ajude a encontrar o gatinho Manjiu que desapareceu no Natal

Para qualquer informação sobre o paradeiro do gatinho, deve entrar em contato pelos números (41) 99675-9587 falar com Maria Fernanda, e (41) 99860-5633 falar com Andreia.