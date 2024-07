Ajude a encontrar o gatinho Tom

O Tom, um gatinho filhote com pelo cinza e branco, sumiu da sua residência na tarde do último domingo (22). Tom é um gatinho dócil e com poucos meses de vida. Sua casa fica no Jardim Califórnia, próximo ao mercado Sorriso.

Além dos pelos brancos e cinzas, ele tem os olhos em um tom alaranjado e uma manchinha mais clara no narizinho. Sua família está preocupada com seu desaparecimento, por ser um gatinho filhote e que não costuma sair de casa, ele pode estar machucado e assustado.

Se você viu o Tom ou tem informações que podem ajudar a encontrá-lo, entre em contato com o telefone (41) 99543-1451