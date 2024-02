Ajude a encontrar o Harry! O gatinho laranja sumiu do Condomínio Green Village

No dia 10 de agosto de 2023, por volta de 00h, um gatinho acabou fugindo de sua casa, que está localizada no Condomínio Green Village, no bairro Fazenda Velha.

O gatinho atende pelo nome de Harry e tem apenas 2 anos de idade, de acordo com a sua tutora, ele estava brincando no corredor do bloco, quando acabo pulando a janela e fugiu.

Ele estava usando uma coleira com o seu nome e o número de telefone. O Harry não estava usando nenhuma roupinha, e nem possui chip de identificação.

“Algumas pessoas disseram que viram ele miando no terreno aqui perto, mas quando fui procurar, o Harry já não estava mais lá”, explica a tutora com tristeza.

O Harry é um gatinho laranja, sendo esse o nome usado para definir sua raça. Seu pelo tem uma variação de laranja, com algumas listras mais escuras, e alguns detalhes na cor branca.

Para qualquer informação do paradeiro do gatinho Harry, entrar em contato com a Michelle pelo número (41) 99815-5386, ou com a Joici pelo número (41) 98476-8983.