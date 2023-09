Ajude a encontrar Pity! Cachorrinha idosa sumiu na última sexta (08) na área rural de Taquarova

Na última sexta-feira (08/09), uma cachorrinha sumiu de uma chácara na região do Taquarova, próximo ao Campina das Pedras. A Pity já tem 13 anos, e não tem raça definida.

De acordo com a informação do tutor, ele e a família teriam ido passar o feriado nessa chácara, e levaram a Pity e a outra cachorrinha deles, uma pinscher, ele fala que pela manhã as duas estavam brincando normalmente, quando chegou na hora do almoço não conseguiram mais encontrá-las. Porém, no final da tarde, apenas a pinscher voltou do mato sozinha e sem a roupinha que estava antes.

Toda a família começou a procurar pela Pity, mas não conseguiram localizá-la. Entraram em contato até com vizinhos, e um deles avisou que a tinha visto, mas não deu tanta atenção.

A Pity é de porte médio, da cor preta, mas parte de seu rosto, seu peito e suas patas são brancas. Ela também tem problema de audição, é 90% surda.

A chácara onde foi vista pela última vez é vizinha ao Pague Pesque Chalé, localizado na Rua Adão Dibas, em Taquarova. Qualquer informação sobre a Pity, entrar em contato pelos números (41) 99677-0324 e (41) 99917-4020.