Ajude a encontrar Snow, gatinho que desapareceu no Campina da Barra

Uma família do bairro Campina da Barra está em busca de seu gato Snow, que desapareceu no dia 2 de janeiro. Snow é um gato que normalmente não sai de casa, apenas costuma ir até o telhado da casa ao lado, que pertence à sogra da família. Desde então, ele não foi mais visto.

A família já percorreu a região onde mora e arredores, mas até o momento não obteve notícias do paradeiro do gato. Snow é muito querido e sua ausência tem deixado todos muito preocupados. Ele pode estar assustado ou com dificuldades para voltar para casa.

Quem tiver informações sobre Snow ou souber onde ele está pode entrar em contato com o telefone (41) 99172-2925.