Ajude a família do bairro Iguaçu a encontrar o Vegas

Foto: divulgação

Na última terça-feira, 6 de julho, o simpático Vegas, um cão da raça American Staffordshire, desapareceu da residência onde morava com a família no bairro Iguaçu. Melhor amigo das crianças da casa, Vegas tem um ano e três meses de vida, olhos e pelagem acinzentados e algumas partes do corpo, como a nuca e o peitoral, em branco.

“Não vejo a hora de encontrar meu filhinho. As crianças choram todos os dias me questionando se nunca mais vamos encontrá-lo”, conta Thamara, a responsável por Vegas. Segundo ela, o cão foi visto pela última vez próximo à Paraná Clínicas, no Centro da cidade.

A família acredita que o animal pode ter sido resgatado por alguém, uma vez que ele não foi mais visto pelas ruas da cidade, dificultando a busca. “Peço para a pessoa que estiver com o nosso Vegas entre em contato, pois ele é parte da casa, faz muita falta e não vamos desistir dele”, afirma a dona. Informações sobre a localização do Vegas podem ser passadas pelo (41) 99598-1875.