Uma moradora está à procura de uma cachorrinha que acabou fugindo no dia 13 de outubro, segunda-feira, próximo da Praça Doutor Vicente Machado, mais conhecida como Praça da Matriz, na região central.

Ela ainda não possui um nome, é de porte médio/pequeno, bem arisca e medrosa. A cachorrinha está com alguns pontos cirúrgicos na barriga, por ter passado por castração recentemente. A protetora que está responsável por ela também informou que a cadelinha está com uma doença do carrapato, por conta disso precisa fazer o uso de antibiótico por 10 dias.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha, entrar em contato com a protetora pelo número (41) 99165-9040.