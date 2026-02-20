A cachorra encontrada no final da manhã desta quinta-feira, 19 de fevereiro, por uma empresa contratada pelo Mercado Livre e que é especializada em buscas de animais, não era nem a Rajada e nem a Cara Preta.

A informação foi confirmada após protetoras independentes analisarem certas características da pelagem da cachorra, principalmente a cor das patas e a direção dos rajados do pelo. Os pelos das patas de Cara Preta, por exemplo, são brancos. Já a cachorra encontrada pela equipe contratada pelo Mercado Livre no bairro Bela Vista também tinha as patas com pelagem rajada.

O Popular chegou a publicar a notícia de que uma das irmãs havia sido encontrada, vez que tal informação foi repassada pela assessoria de comunicação do Mercado Livre. Porém, após a confirmação de que a cachorra não era nem Rajada e nem Cara Preta, optamos por apagar as matérias de nosso site e páginas para evitar desinformação.

O Popular seguirá acompanhando os trabalhos de busca das duas cachorras que foram cruelmente retiradas do estacionamento do Centro de Distribuição do Mercado Livre e “desovadas” em Campo Largo.

Nova nota

Nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, a assessoria de comunicação do Mercado Livre emitiu uma nota sobre o assunto:

“O Mercado Livre reitera seu compromisso e prioridade na busca pelos cães que residiam nas imediações de sua operação em Araucária (PR). Na tarde de ontem, as diligências resultaram na localização de um terceiro cachorro, que está sob a guarda das autoridades competentes para os procedimentos técnicos de identificação. A empresa aguarda a liberação para colaborar no acolhimento adequado, em parceria com a ONG local. É importante ressaltar que outros dois animais já haviam sido localizados e identificados na última segunda-feira e encontram-se sadios e em segurança, sob acompanhamento veterinário. A procura pelo quarto animal envolvido na ação continua em andamento. Desde que tomou conhecimento dos fatos, o Mercado Livre mobilizou todos os esforços para a apuração completa do caso e mantém total colaboração com as autoridades, disponibilizando informações e imagens do circuito interno do centro de distribuição para o devido esclarecimento. Reforçamos nossa postura de tolerância zero a qualquer forma de maus-tratos a animais e seguimos implementando medidas para aprimorar nossos processos, garantindo que situações como essa não se repitam”