Alberto Mikosz conclui percurso de 16km no Desafio Individual de Águas Abertas Itapema

O nadador araucariense Alberto Mikosz superou seus próprios limites ao concluir o Desafio Individual de Águas Abertas Itapema, realizado no sábado, 15 de fevereiro. Ele nadou 16km em mar aberto, sendo ida e volta entre Porto Belo e Itapema (SC), percurso que é considerado uma ultramaratona aquática. O nadador, que concluiu a prova em 6 horas e 34 segundos, treina na Benefit e fez sua preparação com a equipe formada pelo nutricionista Danyel Moreira, nutrólogo Dr Jany e o treinador de águas abertas Alexandre Kirilos.

“Foram treinos com bastante volume e bem puxados, focando na ultramaratona Posso até dizer que não tive tanta dificuldade na prova, fazendo os treinos bem certos e tendo uma mentalidade positiva você consegue vencer os desafios, isso que a natação tem me mostrado. Única coisa que aconteceu de maior dificuldade é que houve um pouco de fadiga muscular mais para o final da prova devido ao tempo nadando”, conta.

Foto: Divulgação. Alberto nadou 16km em mar aberto, sendo ida e volta entre Porto Belo e Itapema (SC).

Alberto aprendeu a nadar quando criança, quando seus pais o colocaram em uma escola de natação. Nadou até quase chegar a adolescência, depois parou. Em 2018 ele voltou a nadar sem interrupção e em 2022 começou a treinar em águas abertas, quando se apaixonou ainda mais pela natação. “A natação pra mim hoje é um estilo de vida, é um momento para fortalecer meu físico e, principalmente, a minha mente. Eu costumo dizer que é uma terapia, você esquece de tudo e tem um foco total no que está acontecendo no presente”, declara.

A participação em provas começou em 2022, a primeira foi em Zimbros/SC onde nadou 1,5km, depois as distâncias foram aumentando. “Participei de algumas provas em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. No Paraná já fiz 13km na Ilha do Mel e 2X10Km no Capivari. Agora estou me preparando para fazer outra prova na Ilha do Mel, no dia 20 de abril, onde a distância será de 23km”, diz o atleta.

