Álbum da Copa Feminina de Futebol aguarda colecionadores na Araucária Coleções

Faltando pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia, os fãs já estão se “aquecendo” para a competição. O álbum de figurinhas produzido pela Panini já está disponível e a boa notícia para os araucarienses é que é possível encontrá-lo na loja Araucária Coleções. Apesar de ter um apelo menor do que álbum da Copa masculina, o novo álbum também está agradando os fãs.

No total são 580 figurinhas, das 32 seleções participantes, e nesta edição não há figurinhas especiais, apenas as normais e as brilhantes. Segundo a loja, a grande novidade está nas figurinhas digitais. A cada pacotinho, além das figurinhas físicas, existe um código de resgate que dá acesso a cinco figurinhas virtuais via APP da Panini, que os colecionadores poderão colecionar em um álbum online.

“O álbum custa R$15,00 e cada envelope de figurinhas sai por R$4,00. Além dos espaços para colagem e informações das seleções, o álbum também traz a tabela de jogos, estatísticas dos times e dos jogadores e informações sobre a história da competição”, explica o proprietário.

Queridinha dos colecionadores

Um paraíso para colecionadores e também um reduto da galera Geek/Nerd de Araucária, que ama a cultura Pop. Essa é a Araucária Coleções. Quem entra na loja se impressiona com o que encontra. São inúmeros colecionáveis em geral como miniaturas oficiais, cards pokémon, helicópteros, carros de corrida, personagens, mais 5 mil unidades de carrinhos Hot Wheels (incluindo alguns raros), histórias em quadrinhos e mangás. “Há cinco anos, a serem completados no dia 10 de junho, estamos atendendo os colecionadores de Araucária e região metropolitana e também de outras cidades. Aqui eles encontram tantas opções e tantas novidades em colecionáveis, que acabam se sentindo em casa”, brinca o proprietário.

Serviço

A loja Araucária Coleções está localizada na Rua Manoel Ribas, 521 (prédio amarelo). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, sábados das 9h10 às 17h e domingos das 9h às 12h. Mais informações pelos fones (41) 99963-7828. Acompanhe a loja nas redes sociais Instagram e Facebook araucariacolecoes.

Foto: Marco Charneski.