Seu Alceu Cantador, 93 anos, e dona Venina do Vale Cantador, 88, construíram uma relação sólida, que superou as dificuldades. No dia 23 de junho, os dois completaram 70 anos de casamento – Bodas de Vinho, que representam não apenas a durabilidade do relacionamento, mas também a importância de se cultivar o amor, assim como se faz com as uvas que, após um cuidadoso processo de fermentação, se transformam em um vinho de qualidade.

Os dois sempre foram comerciantes e por muitos anos mantiveram um armazém no centro da cidade. Foi o comércio que de certa forma os uniu. Alceu estava no armazém do seu pai, Henrique Cantador, quando viu Venina pela primeira vez. Ela sempre ia ao armazém fazer compras com suas amigas. Na época, Venina trabalhava na Cia de Linhos São Patrício e após se conhecerem, ele ia buscá-la todos os dias na saída do trabalho para levá-la na pensão de meninas que funcionava na Casa do Cavalo Baio.

Se conheceram em meados de 1953, ela com 16 anos e ele com 21 anos. Namoraram e noivaram no Natal de 1954, data que ficou gravada nas alianças. Casaram em 23 de julho de 1955, em uma cerimônia na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios. A comemoração foi simples, somente com a família e poucos amigos, na casa da mãe da noiva, que morava de aluguel na Avenida Dr. Victor do Amaral, no imóvel que pertencia ao sr. Francisco Raksa.

Alceu e Venina Cantador: 70 anos de casados e uma super família
Foto: Divulgação

“Ela lembra que recebeu o salário da Cia São Patrício e usou tudo para pagar a carne do churrasco de casamento. Ele pagou a bebida e o tecido do vestido de noiva com o salário que ganhava no armazém. Quem fez o vestido de noiva foi a irmã dele, Arcione Cantador Grabowski. Não tiraram foto do dia do casamento porque tinham que ir pra Curitiba, em Araucária não tinha fotógrafo”, conta uma das filhas do casal.

Os dois sempre trabalharam muito, no armazém que Alceu herdou do pai. “Sempre se deram muito bem como casal e tiveram uma trajetória de muita saúde, ambos seguem muito lúcidos, fortes e felizes. Ele completa 94 anos agora dia 5 de setembro e ela completa 89 no dia 23 de novembro”, relata a filha.
Alceu e Venina hoje vivem com a certeza de que escolheram a pessoa certa para compartilhar a vida. Uma união que gerou 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres (Ismael, Irineu, Ivana, Ionara e Claudia); 13 netos (9 mulheres e 4 homens) e 3 bisnetos (2 meninas e 1 menino). “A lição que deixam para os filhos é que sempre devemos ter educação, respeito e humildade. Os filhos cresceram num ambiente em que sempre foram ensinados a serem solidários e ajudarem ao próximo declara a filha Claudia.

Segundo ela, nos aniversários de casamento os pais sempre costumam reunir toda a família para celebrar a data, e este ano não foi diferente. “Eles comemoraram os 70 anos de casados junto com os filhos, noras, genros, netos, bisnetos, e irmãs de ambos, em um almoço no Dom Antônio, em Santa Felicidade”, disse.