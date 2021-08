Alegria do amor na família

Quando chegou o tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, para revelar plenamente o seu projeto de amor para com a humanidade. Ele se fez homem e veio morar entre nós. Para isso, Deus preparou um lar, uma família, onde o seu filho Jesus pudesse crescer em idade, sabedoria e graça. Maria e José foram os escolhidos para essa nobre missão. Desde o início, os desafios foram relevantes, mas, ambos, souberam seguir o plano de Deus, cuidando de modo exemplar do crescimento do filho Jesus. Um lar onde o pai, José, se fez presente, cuidando e educando, de modo firme, seguro, justo no caminho de Deus. Uma mãe, que, por vezes, não compreendia os mistérios daquela grande missão, mas aceitava e guardava tudo em seu coração. Família de Nazaré, Jesus Maria e José, é, com certeza, modelo para todas as famílias, que querem viver guiados pelo amor e pela graça de Deus.

Cada um de nós, a exemplo de Jesus, nasce numa família, onde, aprende desde cedo aqueles valores que são essenciais para o seu desenvolvimento saudável e equilibrado. É ali, na família, que cresce sob o olhar do pai e da mãe, e, tantas vezes os pais se perguntam, assim como Maria, ‘o que será deste meu filho?’ Feliz daquele que nasceu, cresceu e se desenvolveu dentro de um lar cristão, amparado pela fé e pelos valores provenientes do evangelho. Feliz daquele que teve o pai e a mãe como modelo, como referência para a sua vida. Tanto um como o outro, são os verdadeiros arrimos da família. A mãe, com seu jeito mais doce e suave; o pai, mais firme e com sua voz grossa e forte, vão apontando o caminho, a direção a ser seguida pelo filho. Feliz o lar aonde o pai e a mãe, juntos, conduzem o filho por caminhos seguros, sabendo que, mesmo quando ele erra, continuará sendo amado e acolhido.

A essência de um lar cristão é a fé e o amor. A fé que vai criando um elo de amor com Deus, através das orações, de uma vida vivida em comunidade. Uma família onde o sagrado ocupa um espaço importante e decisivo. Onde se aprende a dar graças a Deus por todos os dons recebidos, e, se aprende desde cedo, que o domingo é o dia do Senhor por excelência. Pai e mãe, juntos, se dirigem até o templo santo, para agradecer as graças e benção recebidas ao longo da semana. O filho, que olha o exemplo de seus pais, sente-se atraído e junto, glorifica a Deus por sua existência. O exemplo dos pais é essencial, e, mais do que palavras, o que atrai é o testemunho de vida.

Na família, o amor se faz presente através do diálogo, em primeiro lugar. Um diálogo que respeita as diferenças, que é cheio de ternura e delicadeza. Onde o pai e a mãe não dormem sem pedir e sem dar o seu perdão. Onde cada um sabe olhar, acima de tudo, os valores, os dons, as coisas boas e sabe enaltecer isso no outro. É triste o lar onde apenas se apontam os defeitos, os erros, e, cada um levanta a voz para ter a razão, incapaz de escutar aquilo que o outro tem a dizer. Feliz o lar onde se aprende a respeitar as pessoas, com gestos gentis, tais como, ‘por favor, com licença, desculpa’. Tais atitudes dos pais, observadas pelos filhos, ajudam enormemente no crescimento harmonioso do lar.

Quando a fé e o amor se fazem presentes, com certeza, dali brota uma alegria profunda. A alegria de estar juntos, de dividir os bons e maus momentos, de sentir-se realmente em casa. Onde se ri e se brinca, mas, também se trabalha e se dividem as responsabilidades. A alegria é a característica de um lar onde se vive o respeito mutuo. Que Deus abençoe todos os lares, para que reine neles, esta alegria que brota do amor e da fé.

