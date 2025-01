Além das bikes, população pode emprestar bolas no bicicletário do Parque Cachoeira

Estamos em época de férias e muitos jovens procuram opções de lazer pela cidade. Para incentivar a prática esportiva, além das bicicletas que já eram emprestadas no local, agora o Parque Cachoeira também disponibiliza bolas de futebol e de vôlei. O empréstimo é feito no mesmo espaço do bicicletário, que neste mês de janeiro funciona em mais horários do que no restante do ano.

O serviço está disponível de segunda a domingo, das 8 às 11h, e das 14 às 20h. Importante destacar que tanto a utilização das bicicletas quanto das bolas é totalmente gratuita, mediante o preenchimento de um cadastro rápido, com a apresentação de um documento de identificação com foto, para uso dos materiais por 1 hora.

“Fizemos uma força-tarefa da SMEL junto com a Secretaria de Obras e de Meio Ambiente e colocamos postes e redes novas em três quadras de areia do Parque Cachoeira. Deixamos as quadras operacionais, com mais areia e prontas para uso. Há 4 bolas de futebol e 6 bolas de vôlei que já podem ser emprestadas. Em breve teremos mais uma opção de empréstimo, que será o kit de beach tennis”, revela o secretário de Esporte e Lazer, Everson Ribeiro.

O bicicletário do Parque Cachoeira conta com 7 bicicletas para adultos e 13 para crianças (de até 12 anos) – desde que na presença de um adulto responsável.

Edição n.º 1448.