Além de adotar, pessoas também podem apadrinhar crianças e adolescentes

O processo de adoção de crianças e adolescentes que precisam de um lar é bem conhecido pela população, mas o que muitos não sabem é que além da adoção, existem outras oportunidades de convivência e colaboração. Todos os meios são importantes, já que muitas crianças e adolescentes são afastados da família para própria segurança por medida judicial. Existem ações devidamente avaliadas e autorizadas pela Justiça, onde os envolvidos são acompanhados por técnicos de diversas áreas antes mesmo da habilitação e no período de convivência.







Em Araucária estão disponíveis os programas de Apadrinhamento e Família Acolhedora, que podem acontecer de 3 maneiras: afetivo, prestação de serviços e financeiro. No ano de 2022 havia 5 cadastrados para apadrinhamento afetivo na cidade, 3 cadastrados para apadrinhamento de prestador de serviços e 2 para apadrinhamento financeiro. Todas as colaborações são bem-vindas, tanto por parte da sociedade em geral ou de empresas.

Alguns exemplos do auxílio dos padrinhos afetivos são passeios e atividades de lazer e momentos alegres. Os padrinhos financeiros podem doar produtos de higiene, limpeza e alimentos, conforme a demanda da Casa de Acolhimento.

No quesito prestador de serviços, pode-se disponibilizar serviços variados segundo a demanda, como costura, reparos e doações de roupas. Além disso, as crianças e adolescentes ganharam aulas de Muay Thai, atendimento odontológico em um consultório particular e também doação de óculos quando necessário em uma ótica da cidade. Em datas festivas como o Dia das Crianças, Festa Junina e o Natal, a Casa de Acolhimento de Araucária é geralmente acionada por grupos interessados em realizar atividades especiais, com brinquedos de festa e alimentação.

Foto: Divulgação.