Levi dos Santos Martins da Silva, de 43 anos, é um professor formado em música e artista araucariense. Além de dar aulas de Artes, atualmente nos colégios Agalvira e Fazenda Velha, ele também toca piano e já se arriscou em aulas de violino. Como professor, ele sempre esteve próximo das Artes, mas foi há dez anos que ele descobriu sua paixão pelo desenho. A maior parte do seu portfólio é composto por retratos e desenhos de pontos turísticos e culturais das cidades do Paraná. Levi utiliza lápis de cor, brinca com as cores primárias e com isso entrega trabalhos bem coloridos.

Como um bom araucariense, o professor já usou seus talentos para homenagear sua cidade. Em 2019 iniciou uma série de desenhos que retratam lugares importantes das cidades do Paraná e entre esses desenhos estão alguns lugares do Município, como o Parque Cachoeira, a Casa do Cavalo Baio e o Parque das Pontes. “Minha marca registrada é sempre adicionar um pinheiro nos meus desenhos, até para retratar lugares que não tem a árvore. Por exemplo, no desenho da Casa do Cavalo Baio eu adicionei um pinheiro à paisagem”, explica o professor.

Além de ensinar alunos, professor de Artes tem paixão em desenhar 1

Levi também já desenhou algumas artes para tatuagem e fez uma série de desenhos do “Menino Skatista”. Ele sempre desenha o mesmo personagem, porém com técnicas diferentes, representando um movimento histórico. Um dos sonhos que Levi revelou à nossa reportagem foi seu desejo de realizar uma exposição, inclusive teria recebido alguns convites. “O sonho ainda não saiu do papel, mas planejo colocar em prática em breve”, adianta.

Se você quiser conhecer mais sobre os desenhos do professor Levi, entre em contato pelo fone (41) 99697-8119.

Nina Santos com supervisão de Maurenn Bernardo.

Edição n.º 1355