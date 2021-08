Além do Paranaense Adulto, vôlei masculino terá novas competições à frente

Voleibol também irá disputar o Paranaense Juvenil e a fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Foto: divulgação

A equipe masculina de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck está disputando o Campeonato Paranaense de Voleibol Adulto com a maioria dos seus atletas pertencentes à base. Essa mesma equipe, formada pelos juvenis, se prepara para novos desafios. Um deles será o Campeonato Paranaense Estadual Sub 19 – 1ª etapa, que deverá ocorrer entre os dias 3 a 7 de setembro. O outro será a fase final dos 67º Jogos Escolares do Paraná, que acontece neste próximo final de semana, dias 28 e 29 de agosto, em Campo Mourão. Mas nessa final quem entrará em quadra serão os atletas do Sub 17, representando a equipe do Colégio Estadual Monteiro Lobato.

Pelo Paranaense Adulto o time SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck fará seu segundo jogo no dia 18 de setembro, às 18 horas, contra o AMVP/Dom Bosco/Coopercard. A partida será em casa, no CSU. No último sábado, 21 de agosto, o time araucariense enfrentaria o AAAEF/Londrina, mas o jogo foi cancelado e a nova data ainda não foi remarcada.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021