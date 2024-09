Alerta Amber pode ser acionado pelas forças policiais de qualquer lugar do Brasil

O Alerta Amber é um sistema de alerta de emergência que tem como propósito localizar e recuperar crianças desaparecidas em situações de sequestro ou abdução. Seu nome é uma referência a Amber Hagerman, uma menina de nove anos que foi sequestrada e assassinada em 1996, em Arlington, Texas, EUA. O caso gerou grande repercussão e, após o trágico desfecho, autoridades e comunidades locais se uniram para criar uma forma de evitar que situações semelhantes ocorressem no futuro.

O Alerta Amber foi criado nos Estados Unidos em 1996 e tornou-se um modelo adotado por outros países ao redor do mundo. Seu objetivo é mobilizar a população e as forças de segurança em uma operação de busca intensiva e coordenada, utilizando todos os meios possíveis para localizar e resgatar a criança desaparecida o mais rapidamente possível.

No Paraná, o serviço foi aderido pela Polícia Civil do Paraná em maio de 2024 e o sistema foi utilizado pela primeira vez em agosto deste ano, no caso do menino de dois anos e dois meses que foi encontrado com vida dois dias após desaparecer na área rural de Cambira, no norte do Paraná. A PCPR possui o Sicride – Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, dedicada exclusivamente à investigação sobre desaparecimento de crianças e adolescentes.

O sistema auxilia na divulgação de informações sobre crianças desaparecidas e é fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a empresa de tecnologia Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp).

Segundo o delegado da Polícia Civil de Araucária, Erineu Portes, qualquer força de segurança pode acionar o sistema através de uma central do CIBERLAB/DIOPI/SENASP. “Complementando, quando o desaparecimento da criança envolve um crime, a Delegacia deve ser acionada”, observou.

Como funciona

O Alerta Amber dispara publicações nas plataformas da Meta para anunciar a descrição da criança desaparecida, além de descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no crime, caso haja algum. A mensagem de desaparecimento fica disponível por até 24 horas nas redes sociais e pode ser repetida, desde que apareçam fatos novos sobre o paradeiro do desaparecido.

Os alertas vigentes podem ser conferidos no site do Amber Alert Brasil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública explica que a postagem serve apenas para informar sobre o desaparecimento. Nela, são disponibilizados os telefones de contato para informar sobre o paradeiro daquela pessoa.

Passos para emitir o alerta

Primeiramente a família faz o boletim de ocorrência e o desaparecimento da criança é confirmado pela autoridade policial;

A autoridade policial, então, entra em contato com o Ciberlab, do Ministério da Justiça;

Depois, o Ciberlab, em acordo com a Meta, prepara o aviso de desaparecimento, que deve ter foto da criança, nome, características físicas e a informação da última vez que foi vista;

Por fim, o alerta do desaparecimento da criança é entregue a todos os usuários do Facebook e Instagram num raio de 160 quilômetros do local do sumiço. Eles recebem a imagem da criança no feed das redes sociais.

