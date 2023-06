Alerta! Golpistas estão enviando e-mails em nome do Procon Araucária para tirar proveito de clientes e consumidores

O Procon Araucária alerta consumidores sobre um novo golpe que está sendo aplicado na praça. Os golpistas agem da seguinte forma: enviam um e-mail para as pessoas, se passando pelo órgão, com dados de uma suposta reclamação e um link de acesso. Segundo o Procon, esse link possivelmente contém vírus e é enviado com o intuito de roubar dados pessoais dos clientes.

“O Procon/PR e o Procon/Araucária não se comunicam com os clientes dessa forma. Já recebemos várias reclamações com relação a isso, por meio das nossas redes sociais e telefones. Mais uma vez orientamos as pessoas a não clicaram nesse link e qualquer dúvida, podem nos procurar”, disse Cleber Soczek, diretor do Procon local.

Uma das formas mais comuns de golpes pela internet é enviar e-mails em nome de instituições federais com um suposto link de acesso, que após ser acessado, aciona vírus nos aparelhos ou até mesmo rouba dados. Os e-mails são, em sua maioria, bem profissionais e confiáveis, até o endereço de e-mail parece verídico e por isso é preciso ter bastante cautela para não cair em um golpe.

Para registrar reclamações ou sanar dúvidas, entre em contato com o Procon Araucária pelos telefones: (41) 3614-1786 e 0800-643-283.

Veja o recado que diretor do Procon, Cleber Soczek, deu: