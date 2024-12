Alesandra Maia encerra calendário de competições de 2024 com mais um troféu

A fisiculturista Alesandra Maia segue brilhando nos palcos e conquistando troféus e medalhas no fisiculturismo. No domingo (01/12), ela participou da Copa Sul da Federação IFBB Paraná, realizada no Ópera Concept Hall, em Santa Felicidade (Curitiba) e conquistou o top 4 na categoria Bikini Master e top 3 na categoria Fit Pairs. Ainda comemorando esses resultados, Alesandra diz que a preparação para disputar este campeonato foi a melhor que ela fez até agora.

“Neste ano, escrevi minha história no fisiculturismo em três palcos diferentes. Meu primeiro campeonato foi em março, o Troféu Larissa Cunha, onde trouxe para casa um top 1 na categoria Master e um top 3 na categoria Glamour. O 2° campeonato foi em junho, o Mundial WFF, onde conquistei o top 3 na categoria Glamour e top 4 na categoria 1,64+. O 3° campeonato, fechando com chave de ouro, foi a Copa Sul da Federação IFBB Paraná, onde eu trouxe para Araucária um top 4 na categoria Master e um top 3 na categoria Fit Pairs. Encerro este ano de competições muito grata e feliz”, declara a atleta.

Alesandra revela que para 2025 pretende estudar bem a agenda de campeonatos e definir estratégias que possam melhorar o seu físico para encarar todos os desafios. “Isso é o fisiculturismo, você contra você mesma, todos os dias!”, diz.

Ela ainda agradece à família, que sempre a apoia em tudo, ao seu treinador Christian Ferreira, à academia Donts’top, que é apoiadora do fisiculturismo e a acolheu como atleta e também a todos os seus amigos. Para conhecer mais sobre a rotina de treinos e de competições da fisiculturista Alesandra Maia, siga-a no Instagram @ale_maia02.

