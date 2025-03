Alex Witkovski é campeão do Invictus Games pela seleção militar brasileira de paravôlei

O paratleta araucariense Alex Witkovski foi campeão do Invictus Games 2025, defendendo a seleção militar brasileira de paravôlei que foi especialmente convocada pelo Ministério da Defesa para a competição criada pelo Príncipe Harry, e destinada aos veteranos militares que foram feridos, mutilados ou ficaram doentes a serviço do seu país. Ele conta que foi uma experiência incrível participar do Invictus Games e que também ficou surpreso ao ver que a competição se compara facilmente com os jogos paralímpicos na questão de organização e acessibilidade para os atletas.

“Fico super feliz de poder para o Brasil como campeão. Foram três anos de trabalhos intensos, visando esta competição, e agora entramos para a história do Paradesporto Militar Brasileiro. Tenho certeza que este título irá abrir muitas oportunidades para os futuros atletas militares”, afirma.

Alex disse que o Canadá é um país incrível, e apesar de já ter viajado para aquele país em 2023 com a seleção principal, agora teve a oportunidade de conhecer as cidades de Vancouver e Whistler. “Foi surreal, pegamos um friozinho de -19°c, foi minha primeira vez vendo a neve, jamais esquecerei deste momento”, se emociona o atleta.

De início o Brasil estava preparado para competir em três esportes, mas devido a problemas da organização, disputou apenas na natação e no vôlei, ficando o remo de fora. “Na natação apenas cinco atletas competiram e foquei apenas no vôlei. Devido ao grande número de seleções, os sets e pontos foram reduzidos para melhor de 3 sets, sendo dois sets até 25 pontos e caso houvesse empate, o terceiro seria até 15. Então, não havia margem para erros. Vencemos a seleção da Bélgica por 2×0 abrindo a competição, depois a seleção da Geórgia por 2×0 (que era uma das mais fortes até então) e nos classificamos para a semifinal. Jogamos a semi contra a seleção da Ucrânia e vencemos eles por 2×0, e na grande final aplicamos 2×0 na Nigéria”, relata.

Alex ressaltou que o fato ser campeão foi maravilhoso, mas receber a medalha de ouro das mãos do próprio Príncipe Harry não tem preço”. “Ter a chance de ver e conhecer ele de perto é para poucos. Posso afirmar que voltei de lá um novo atleta, conheci pessoas e fiz novos amigos, com histórias de vida e superações incríveis. Já estou ansioso para a próxima edição do IG, que será em 2027, em Birmigham, na Inglaterra. Sem dúvida, iremos muitos mais forte em busca de mais títulos”, acredita o araucariense, que também foi campeão pelo Campeonato Paulistano no último final de semana.

Ele ainda menciona que é sempre um imenso prazer poder representar o Brasil e Araucária mundo afora. “Obrigado a todos pela torcida e pelo carinho de sempre!”, agradeceu.

Edição n.º 1454.