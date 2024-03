Alex Witkovski é convocado para mais uma semana de treinos com a seleção brasileira

O paratleta araucariense Alex Witkovski mantém uma jornada intensa de treinos e competições. Ele foi convocado para a terceira semana de treinamentos com a seleção brasileira, que acontecerá de 25 de março a 2 de abril, em São Paulo.

Seu sonho de compor mais uma vez o time que irá defender o Brasil nas Paralimpíadas de Paris é quase uma realidade.

“Estamos muito focados na preparação para os Jogos de Paris. Na segunda semana de treinos fizemos uma bateria de exames clínicos para saber como está nosso corpo e detectar possíveis problemas médicos, o objetivo é dar tempo de possíveis tratamentos, caso seja necessário. Nessa fase de março teremos mais exames, desta vez com o pessoal da Neurociência”, explica o atleta.

Witkovski disse que está focado na função de Líbero e vai batalhar firme para conseguir estar estre os 12 atletas convocados para as Paralimpíadas de Paris. “Nosso calendário neste ano está repleto de intercâmbios e campeonatos até julho, isso vai nos ajudar demais na preparação, afinal queremos o ouro em Paris”, afirmou.

Firme nas competições

Ao mesmo tempo em que se prepara para Paris, Alex está participando de alguns campeonatos. No último final de semana ele participou do Torneio Início de voleibol sentado 2024, que abriu a temporada no estado de São Paulo, realizado na cidade de Cotia. Representando a equipe do CAP (Club Athletico Paulistano), Seu time foi vice-campeão, perdendo a final para a forte equipe do Sesi.

Alex pertence à equipe do CMP (Círculo Militar do Paraná) e esta foi a primeira vez, desde 2017, que ele defendeu outro time. Isso porque foi feito um acordo entre os dois clubes e este ano ele é atleta cedido para disputar mais torneios pelo CAP. “Joguei na posição de Líbero. Foi um torneio muito curto, com sets indo até 21 pontos na fase de grupos e 25 nas semifinais e na final. Isso não deu espaço para erros”, comentou Alex.