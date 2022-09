Alex Witkovski é convocado para nova semana de treinos na Seleção Brasileira

O paratleta Alex Witkovski, que ficou bastante conhecido por participar das Paralimpíadas de Tóquio 2021, recebeu mais uma convocação para treinar na Seleção Brasileira Masculina de Voleibol Sentado. Dessa vez o treinamento será no Amazonas, entre os dias 18 a 24 de setembro. “Estamos na reta final das preparações para o Campeonato Mundial que será no mês de novembro, em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Estamos muito focados e os trabalhos estão fluindo bem. A cada fase a equipe vem evoluindo mais e melhorando o entrosamento”, comemorou o atleta.

Após a fase em Manaus, a Seleção terá mais duas etapas de treinamentos antes do Mundial, que vão ocorrer em outubro, ambas em São Paulo, uma no CT Paralímpico e outra no município de São Roque. “Esta última etapa provavelmente irá emendar com a viagem para a Bósnia. Minha expectativa é grande, quero fazer parte da delegação brasileira. Tenho dado o meu melhor como Líbero e em cada fase a minha evolução fica mais nítida. Isso me motiva mais e mais a trabalhar firme, afinal vamos para o Campeonato Mundial, e além do pódio, almejo a premiação de Melhor Líbero do Mundo. Por que não? Potencial pra isso eu sei que já tenho, basta apenas fazer acontecer”, acredita Alex.

O araucariense lembra ainda que participar do Campeonato Mundial é extremamente importante, pois a competição é preparatória para os Jogos de Paris 2024. “Quero poder participar desse Mundial e também defender a seleção brasileira nas para olimpíadas, mais uma vez”, reforça.