A seleção brasileira masculina de paravôlei conquistou medalha de prata na Copa do Mundo de Vôlei Sentado, realizada de 10 a 18 de outubro em Fort Wayne, Indiana (EUA). O araucariense Alex Witkovski, que defende a seleção, comentou que na final contra o Egito a equipe demonstrou muita luta e garra em quadra, porém acabou superada por 3 sets a 1. O Brasil perdeu o primeiro set, empatou no segundo, mas não conseguiu manter o ritmo nos dois seguintes.

“Esta foi a última competição internacional do ano pela seleção brasileira. Nos classificamos em primeiro no grupo, vencemos na semifinal, chegamos invictos à final, porém não conseguimos a vitória”, lamentou o atleta.

A trajetória do time brasileiro no Mundial foi a seguinte: vitórias contra a Austrália por 3X0, Croácia por 3X2, Japão por 3X0, Holanda por 3X0, Egito por 3X1 e Índia por 3X0. Na semifinal o time venceu os Estados Unidos por 3X0 e perdeu a final para o Egito por 3X1. “Este foi o meu 5° torneio internacional em 2025, nos quatro anteriores fui campeão e agora vice-campeão. Agradeço a todos pela torcida e pelo carinho”, declara Alex.

