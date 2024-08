Alex Witkovski já está em Paris para disputar os Jogos Paralímpicos

O Paratleta araucariense Alex Witkovski já está em Paris, onde disputará Os Jogos Paralímpicos de 2024. É isso mesmo que você leu! Mais uma vez Araucária terá um representante no maior evento polidesportivo do mundo, realizado entre diferentes modalidades jogadas por atletas com alguma deficiência. Esta será a segunda participação de Alex em uma Paralimpíada, ele também defendeu a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado em Tóquio, em 2021.

Os Jogos Paralímpicos de Paris começam no dia 28 de agosto e vão até 8 de setembro, reunindo mais de 4.400 dos principais atletas paralímpicos do mundo. Alex viajou para São Paulo no dia 10 de agosto e embarcou dia 12 para Troyes, uma cidade antiga, vizinha à França, para aclimatação. “Finalmente estamos a poucos dias do início dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Está difícil lidar com a ansiedade, mesmo sendo a minha segunda participação. Ainda sinto aquele frio na barriga, a sensação é como se fosse a minha primeira vez. Em Troyes, cidade vizinha de Paris, fizemos a aclimatação e treinamos nosso esquema tático e defensivo. No dia 21 (quinta) embarcamos para a Vila Paralímpica”, conta.

A seleção brasileira caiu em uma chave extremamente difícil. Fará seu primeiro jogo no dia 30, contra a forte seleção da Alemanha. “Se quisermos pensar em medalha, temos que vencê-los neste início de competição”, comenta Alex. O segundo jogo será dia 31 contra o Irã, atual bi-campeão paralímpico, e no dia 03 de setembro os brasileiros enfrentarão a Ucrânia.

Para encarar estes jogos bastante complicados, a seleção brasileira vem treinando duas vezes ao dia, com seus atletas fazendo academia em dias alternados. “Também estamos tendo reuniões diariamente, onde assistimos muitos vídeos táticos dos adversários. Estamos muito confiantes no nosso esquema tático e defensivo, todos muito focados. Não tenho dúvida alguma que voltaremos para casa com a tão sonhada medalha paralímpica!”, declara o paratleta.

Ele diz que o sonho de ser medalhista paralímpico está muito vivo e que também sente que a seleção está perto de conquistar esta medalha. “Vamos com tudo em busca dela (medalha). Agradeço a torcida de todos aí no Brasil, e principalmente do nosso município de Araucária. Vamos juntos fazer história em Paris!”

