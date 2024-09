Alex Witkovski se despede das Paralimpíadas com a seleção conquistando o 6º lugar

A seleção brasileira de vôlei sentado, da qual o araucariense Alex Witkovski faz parte, encerrou sua participação nas Paralimpíadas de Paris, vencendo a Ucrânia por 3 sets a 1 na terça-feira (03/09), com parciais 25/17, 25/22, 22/25 e 25/20. O problema é que a seleção perdeu os dois jogos anteriores para a Alemanha e o Irã, por 3×0, e já chegou a esse jogo sem chance de se classificar para as semifinais. O destaque dessa partida foi o araucariense Alex, com 15 pontos.

Na quarta-feira (4), o time brasileiro fez sua última partida nos Jogos, tentando conquistar a quinta posição. Enfrentou o Cazaquistão, mas infelizmente perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/19.

Atual vice-líder do ranking mundial, bronze no Campeonato Mundial 2023 e quarto nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, a seleção brasileira masculina chegou em Paris candidata à medalha. No entanto, parou na fase de grupos com três derrotas e uma vitória.

Na modalidade feminina do vôlei sentado, o Brasil avançou à semifinal de forma invicta, perdendo somente um set na fase de grupos. Foram 3 vitórias em 3 jogos. As adversárias da semifinal, que ocorre na quinta-feira (5), ainda não foram definidas. A final e a disputa pelo bronze serão no sábado (7).

Edição n.º 1431.