Alex Witkovski vai compor seleção militar que irá representar o Brasil no Invictus Games

Os atletas paralímpicos enfrentam desafios excepcionais em suas jornadas para se tornarem competidores de elite. Com o paratleta araucariense Alex Witkovski não tem sido diferente. Sua resiliência e coragem são exemplo de superação paralímpica que inspira outros atletas a nunca desistirem, independentemente das dificuldades.

Colecionador de títulos nacionais e internacionais no paravôlei e duas participações em Jogos Paralímpicos, Alex iniciou a temporada de 2025 recebendo uma excelente notícia: irá compor a seleção militar, convocada pelo Ministério da Defesa para representar o Brasil no Invictus Game. A competição criada pelo Príncipe Harry é destinada a veteranos militares que foram feridos, mutilados ou ficaram doentes a serviço do seu país.

“Pela primeira vez na história o Brasil terá uma delegação militar participando do Invictus Game. Não tenho palavras para descrever a emoção de ter sido convocado para esta brilhante missão. Embarcaremos para Vancouver/Canadá no dia 06 de fevereiro e lá ficaremos até dia o 18, disputando três modalidades: natação, remo e voleibol sentado”, relata.

Alex está ansioso para a competição e se entusiasma com o novo mundo que se abre para o Paradesporto Militar. “Fazer parte deste momento histórico é um imenso orgulho para mim. Este será mais um feito inédito não só na minha carreira esportiva como também para o nosso município de Araucária. Sem dúvida, vou focar no voleibol, mas estou curioso para ver como meu corpo irá reagir nas modalidades de natação e remo, ambas nunca praticadas por mim. Com o básico eu me garanto, porque para um militar, missão dada, é missão cumprida!”, assegura.

O atleta também tem participado de treinamentos com a seleção brasileira de paravôlei, cujo objetivo são as Paralimpíadas de Los Angeles 2028. “Este promete ser um ano incrível, cheio de viagens e novos desafios. Em maio, pela seleção principal, temos nosso Zonal Parapan Americano, valendo a primeira vaga para as Paralimpíadas. Quero trabalhar firme para esta minha 3ª participação em jogos paralímpicos, e ajudar o meu time a trazer a tão sonhada medalha de ouro”, declara.

