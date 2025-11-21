O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio, realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo com apoio da Prefeitura, está sendo realizado em Araucária. Por conta das provas, trechos de algumas vias serão bloqueados temporariamente. O evento acontecerá até domingo, 23 de novembro, os trechos bloqueados serão da região próximo à Praça da Bíblia, Avenida Independência e na área rural.

Conforme a organização, as provas de Estrada (Resistência) e Contrarrelógio são para as categorias Infanto-Juvenil, Juvenil e Júnior Masculino e Feminino. As distâncias variam conforme a categoria, mas o percurso total da competição atinge 21,6 km.

As ruas que serão bloqueadas são: Rua Roque Saad, em frente à Praça da Bíblia, onde ocorrerá o início e fim da competição; Rua Nossa Senhora dos Remédios; Avenida Independência; Rua Antonio Fila; Rua Pedro Zielinski; e Rua Augusto Borkowski.

O Campeonato iniciou nesta sexta-feira, 21 de novembro, e algumas provas já foram realizadas. As próximas serão no sábado, 22 de novembro, das categorias Infantojuvenil masculino e feminino, juvenil feminino e júnior feminino. No domingo, 23 de novembro, serão as disputas das categorias juvenil masculino e júnior masculino. Todas as provas são realizadas das 8h às 14h30.

Confira o percurso completo: https://www.sports-tracker.com/workout/marcobarbosa380/68fa3c97007b4f769a315efb