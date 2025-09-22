A Sanepar divulgou que na manhã de terça-feira, 23 de setembro, o abastecimento de alguns bairros de Araucária será interrompido devido a uma manutenção de equipamentos. O reparo iniciará às 8h e a previsão de normalização será às 4h de quarta-feira, 24 de setembro.

Além de Araucária, outras cidades também terão o abastecimento interrompido, como Curitiba, Almirante Tamandaré e Campo Largo. Os bairros araucarienses afetados, serão: Barigui, Cachoeira, Campo Redondo, Capela Velha, Centro, Chapada, Iguaçu, São Miguel e Thomaz Coelho.

Durante o período da manutenção, a Sanepar recomenda que os moradores evitem o desperdício e utilizem a água com prioridade para alimentação e higiene. A Companhia também reforça a importância de que cada residência tenha uma caixa-d’água com capacidade mínima de 500 litros, como orienta a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Esse volume é suficiente para manter o abastecimento por pelo menos 24 horas em caso de interrupção no fornecimento público.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o atendimento ao cliente está disponível 24 horas por meio do telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, ou pelo WhatsApp no número (41) 99544-0115. Também é possível acompanhar atualizações pelo aplicativo Sanepar Mobile ou pelo site oficial da Companhia.