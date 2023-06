Alguns serviços públicos terão seu horário alterado nos dias 08 e 09/06 devido ao feriado de Corpus Christi

Nessa quinta-feira (08) comemora-se o feriado de Corpus Christi, e teremos mudanças no funcionamento de alguns serviços públicos nos dias 08 e 09/06. São eles:

Paço Municipal: Atendimentos suspensos.

Transporte Coletivo: No dia 08, os ônibus do TRIAR funcionará em horário de domingo. No dia 09 em horário de dia útil.

Limpeza Pública: A coleta de lixo orgânico e de materiais recicláveis (coleta seletiva) segue a programação normal.

Guarda Municipal de Araucária: O atendimento segue normal, e os moradores podem solicitar o serviço pelo telefone 153.

Urgência e emergência: Serviços como UPA, SAMU, Central de Remoção de Pacientes, Hospital Municipal, Pronto Atendimento Infantil e Vigilância Epidemiológica não terão nenhuma alteração, seus serviços permanecem em horário normal.

Foto: João Aroldo Rocha.