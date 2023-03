Isidório Dupla: Alugando casa

Iéu non entendendo dereito proque que sobrinho Bronislau se chegando com mánica fotográfica e tirando retrato de toda propriedade, dos quarto, sala, da cozinha, da estrebaria, do galinheiro, do chiqueiro, do paiol de milho, dizendo que sendo pra ganhar muito dinheiro. Será que iéle querendo fazer exposisón de retrato mostrando pro povo como gente da roça vivendo? Passando uma semana iéle voltando com novidade, dizendo que ponhando a casa do Isidório pra fazer aluguel de fim de semana na internet. Mas como ansim? Iéu nem pensando em se mudar pra alugar a casa pra estranho. Enton Bronislau explicando que exeste um sistema de aluguel de quarto na internet que as pessoa pagom adiantado pra passar uns dia e que dando fortuna, os hóspede ficom no fim de semana e despois vom embora, e que sendo uma grande oprutunidade de iéu ganhar 30% do dinheiro arrecadado sem sair de casa. Opa!!! Se for pra ganhar uns trocado sem esforço que mal fazendo? Mas non sendo justo só 30%, porque propriedade sendo minha!!! Enton negociemo que iéu ficando com 31%. Chegado fim de semana se achegando um altomóvel buzinando, uma familia com casal e 2 filho. Dizendo que alugando casa na internet por dois dia!!! Na hora me aparecendo uns sifron de real na cabeça!!! Enton Mulher preguntando onde ficando os aposento, ieu foi mostrando com maior dos prazer!! Dizendo que quarto de casal podendo ser onde o Diadek morendo depois de cinco ano que ficando na cama, o das criança ficando lá no sote que sendo mais sussegado, só as criança se comportarem e non fazer muito barulho pra non acordar os morcego. Entom o Pai da familia preguntando como que iéles preparando as refeiçón, enton ieu contando que podendo usar a cozinha mesmo, só ascender o fogon de lenha e cozinhar com banha de porco do laton, enton ieu deu um facon pra iéle escolher uma das galinha do terero, só matar, depenar e ponhar na Panela!! Desgracéra Mésmo!!! as criança começaron a passar mal e mulher preguntando onde ficando o banheiro!! Olha dona, banheiro non tendo, pode ir lá na casinha mesmo!! Tendo sabugo de monton pra fazer limpeza!! Non deu 5 minuto, entraron no altomóvel e saieron levantando poera!! Por sorte, por sorte, que iéles já pagaron adiantado.