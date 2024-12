Alunas do professor Jhon Druszcz participam de encontrão de academias em Curitiba

Alunas das academias Body Fitness e Corpo e Vida, do professor Jhon Druszcz, participaram do Encontro de Academias que aconteceu no sábado (15/12), na Sociedade Morgenau, em Curitiba. O evento comemorou os 10 anos do Move Dance e reuniu um número expressivo de participantes.

“Que dia incrível, mais um ano pra conta, mais um ano com essa energia inexplicável. Obrigado primeiramente a Deus por tudo e por tanto e obrigado a @movedancebrasil por esses 10 anos juntos. Feliz aniversário!”, comemorou Jhon.

Ele ainda agradeceu as alunas que participaram do encontrão e estendeu o agradecimento as que não conseguiram estar presentes. “Também agradeço aquelas que já foram minhas alunas e estavam lá torcendo muito. Obrigado @corpoevidaaraucaria e @vemprabody por acreditarem em meu trabalho, que faço com tanto amor e carinho. Saibam que sem Deus e sem vocês e as minhas alunas, eu nada seria. E assim terminamos 2024, com muita energia e gratidão”, disse o professor.

Edição n.º 1446.