Aluno do Colégio Maria da Graça que desapareceu no mar é encontrado morto neste sábado (09)

O jovem Matheus da Silva, 18 anos, estudante do 3° ano do ensino médio do Colégio Estadual Maria da Graça, que desapareceu no Balneário Primavera, em Pontal do Paraná, no litoral, foi encontrado morto no começo da manhã deste sábado (09/09). O corpo estava no Balneário Flórida, em Matinhos, que fica cerca de 13 quilômetros distante do local de onde ele havia sumido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu por volta das 15 horas de sexta-feira (08). Uma segunda vítima conseguiu sair da água sem ferimentos. Um aparato de socorro foi montado no local para ajudar nas buscas, incluindo a moto aquática de salvamento. Até 19 horas de ontem, porém, o jovem não havia sido encontrado. Hoje, com a retomada das buscas, o corpo dele foi localizado.

O jovem estudava no Maria da Graça desde o 6º ano e sua morte causou muita tristeza entre familiares, amigos e colegas de escola. As diretoras Flávia, Andrea e Rosemeri postaram uma linda homenagem ao aluno nas redes sociais. “É com muita tristeza que informamos a morte de nosso aluno, colega, amigo, parceiro de loucuras, de estripulias, de alegria, de choro, de emoção, de risada…muita risada. Matheus da Silva, o nosso Pelé, nos deixou, mas sua lembrança ficará eterna em nossa mente. Vai Matheus e brilha no alto do céu agora meu anjo! Que Deus conforte o coração de cada um de nós, pois está doendo muito essa partida”, diz o texto.