Alunos da APAE Araucária celebraram Dia do Halloween com uma divertida festa temática

A APAE Araucária preparou uma festa temática para que seus alunos pudessem celebrar o Dia do Halloween, que foi comemorado nesta terça-feira (31/10). Foi um dia repleto de atividades e brincadeiras, que além de divertir os alunos, reforçou uma questão cultural diferente. Não apenas o Halloween, como também outros temas são trabalhados pela APAE dentro da cultura, tanto norte-americana quanto europeia no geral.

A organização da festa vem mobilizando a escola desde a semana passada, as professoras confeccionaram juntamente com os alunos, algumas fantasias e os enfeites, em especial uma teia de aranha gigante, que tornou a decoração ainda mais especial. “Elas também prepararam atividades como jogo da memória, jogo da velha e outros pedagógicos com o tema Halloween. A teia de aranha grande fez a alegria dos nossos alunos. Também foi um momento de aprendizado e interação entre eles, proporcionando conhecer a história e a cultura de outros países”, comentou Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola da APAE.

Foto: Divulgação

Edição n.º 1387