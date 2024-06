Alunos da APAE Araucária foram destaque no 2º Campeonato de Golf 7 em Quitandinha

Os alunos da APAE Araucária marcaram presença no 2º Campeonato de Golf 7, realizado no dia 24 de maio, na cidade de Quitandinha. A competição reuniu alunos de várias associações que fazem parte da Área Metropolitana Sul. Esta foi a primeira vez que a APAE local participou e os alunos Erick, Josieli, Jonathan e Ketlen se saíram muito bem.

Criado no ano de 2005, o Golfe de 7 buracos é um esporte adaptado ao Golfe Olímpico, que possui 18 buracos, onde é comum a distância de 7 metros entre cada um. Sendo assim, o Golfe 7 diminui a distância que o aluno percorre no campo, garantindo que a prática esportiva aconteça de forma mais segura e confortável. É um esporte adaptado para pessoas com deficiência intelectual/múltiplas deficiências e transtorno global de desenvolvimento.

Campanhas

A APAE Araucária está realizando a campanha Inverno da Solidariedade, cujo objetivo é arrecadar agasalhos em bom estado e cobertores, que vão aquecer os estudantes da entidade e suas famílias.

Outra campanha é a da Tampinha Legal, que funciona da seguinte forma: as pessoas podem doar tampinhas de plástico (de bebidas, produtos de limpeza e de higiene) e ajudar a instituição de diferentes formas. Seja arrecadando fundos para a construção da cobertura do campo esportivo ou na elaboração de atividades manipuláveis, as quais trabalham a coordenação motora, cores, quantidades, entre outras, visando estimular a criatividade dos estudantes.

As doações de agasalhos, cobertores e tampinhas podem ser entregues na sede da APAE, que fica na Estrada de Catanduvas, 3680, na área rural de Campo Redondo.