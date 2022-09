Alunos da APAE Araucária participam de Concurso de Arte Ilustrativa

Dois alunos da Escola Edvair José Leme de Campos, mantida pela APAE Araucária, fizeram bonito no Concurso Regional Presencial de Arte Ilustrativa promovido pelo Conselho Regional das APAE’s de Curitiba – Área Metropolitana Sul. O evento aconteceu no dia 12 de setembro, na APAE de Rio Negro, com participação de alunos das associações de Araucária, Tijucas do Sul, Mandirituba, Contenda, Lapa, Palmeira, Piên e Rio Negro.

Os representantes de Araucária, Eric Ramos e Leila Beatriz, mostraram que têm talento nos traços e que aprenderam direitinho tudo que lhes foi ensinado pela professora de Artes Sandra Duarte. “As aulas aqui na APAE buscam busca lapidar os alunos/artistas e promover a inclusão cultural, levando-os para participar de festivais e concursos de arte. Nossos alunos estão de parabéns!”, disse Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola Edvair.