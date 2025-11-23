Dois alunos das APAE Araucária foram selecionados para participar da etapa estadual do Concurso de Cartões de Natal 2025 das associações. O aluno Felipe conquistou o 1º lugar e o aluno Erick ficou com o 2º lugar na etapa regional sediada pela APAE de Contenda no dia 7 de setembro. Os dois são alunos da professora Sandra Duarte, que acompanha e estimula o desenvolvimento artístico de seus estudantes.
A diretora da APAE, Anilceia Araújo de Sousa, disse que a conquista reafirma o talento, o empenho e a criatividade dos alunos, além do compromisso da equipe pedagógica em promover oportunidades de expressão e inclusão.

“Celebramos com orgulho o excelente desempenho dos nossos alunos e agradecemos a dedicação e incentivo da professora de Artes Sandra à criatividade dos alunos. Agora, os trabalhos deles irão para a etapa estadual, que será coordenada pela Federação Paranaense das APAEs. Toda a comunidade escolar já está na torcida”, declara.

CAMPANHA DE NATAL
A APAE Araucária também está realizando uma Campanha de Natal para presentear as famílias dos alunos. Por isso está arrecadando chocotones e quem quiser contribuir é só levar sua doação diretamente na escola ou entrar em contato pelo fone 41 99858-5428. Quem preferir, poderá fazer uma doação em Pix de R$17,00, na Chave 78.944.550.0001-56, valor que será destinado à compra dos chocotones.

A associação pede apenas que os chocotones sejam da marca Visconti – chocolate ao leite 400g, para garantir um padrão nas entregas às famílias.

Edição n.º 1492.