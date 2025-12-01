Os alunos da APAE Araucária realizaram uma apresentação de frevo na manhã de terça-feira (25/11) para os estudantes do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Prof. Julio Szymanski. Eles apresentaram a coreografia “Frevo – Energia e Alegria”, criada pela professora Sandra Duarte, e encantaram a todos.

Segundo a direção da APAE, o convite partiu do próprio Szymanski e fez parte das atividades desenvolvidas por aquela turma, com foco na diversidade. “A performance demonstrou o talento e a dedicação dos jovens artistas Ieda, Fábio, Eric, Lussila e Ketlen, na representação de uma das culturas mais ricas e contagiantes do Brasil, com passos vibrantes, agilidade corporal e muita alegria”, disse a diretora da APAE Anilceia Araújo de Sousa.

Edição n.º 1493.