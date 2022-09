Alunos da APAE encenam as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência

Ação fez parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, desenvolvida anualmente pela Federação Nacional das Apae’s

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual, desenvolvida de 21 a 28 de agosto, pela Federação Nacional das Apaes, desde 1963. Foi introduzida no calendário nacional pela Lei nº 13.585/2017 para promover ações e conteúdo, visando conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas, de organização social e de políticas públicas para promover a Inclusão desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

A cada ano é definido um tema, que busca conscientizar a sociedade acerca de determinadas necessidades para inclusão plena e para 2022 o assunto escolhido foi “Superar barreiras para garantir a inclusão.”

A APAE de Araucária se engajou na campanha e juntamente com seus alunos e sob a direção artística da professora Sandra Duarte, realizou encenações, retratando as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiências. Foram realizadas duas apresentações: uma para os alunos do Colégio Julio Szymanski e outra para os alunos do Colégio COC, no turno da manhã e tarde.

“Público e atores foram envolvidos pela emoção de um dia especial na luta da pessoa com deficiência. A Semana foi importante para enfatizar a necessidade do empenho de toda a população na luta pela eliminação das barreiras intransponíveis para garantir a plena inclusão das pessoas com deficiência na sociedade”, disse a diretora da APAE, Anilcéia Araújo de Sousa.

De acordo com ela, inúmeras são as barreiras da plena inclusão de pessoas com deficiência, como urbanística, arquitetônica, comunicação, informação e as tecnológicas, mas as que causam mais impacto são as atitudinais, que impedem ou prejudicam a participação das pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas, como a ignorância, medo, rejeição, inferioridade, piedade, negação, comparações. “Convocamos a sociedade para se unir em prol para garantir verdadeiramente os direitos da pessoa com deficiência. Junte-se a nós e faça parte dessa mudança”, convida Anilceia.

Avanços

Araucária ainda tem muito o que evoluir em termos de inclusão urbanística das pessoas com deficiência, porém alguns avanços já estão sendo notados. Na região central, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, está instalando novas rampas com dispositivos auxiliares de trânsito. Inicialmente, elas estão sendo feitas no centro da cidade e em breve devem ser implantadas também nos bairros.

A ideia, segundo o Departamento de Trânsito da SMUR, é deixar todos os cruzamentos que possuem semáforos acessíveis. As rampas pintadas de azul contam com uma barra de led em sua extremidade e suas cores variam de vermelho para verde, conforme o sinal para o pedestre aguardar ou atravessar.