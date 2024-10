Alunos da APAE escrevem cartinhas para o Papai Noel e elas podem ser “adotadas”

Para celebrar mais um ano de desafios, conquistas e momentos inesquecíveis, a APAE Araucária está preparando uma festa de Natal para os seus 121 alunos. Além das guloseimas natalinas e das atividades divertidas que poderão usufruir no dia, todos esperam ansiosos pelo presente do Papai Noel.

É por isso que cada um deles escreveu uma cartinha para o bom velhinho, contando o que gostaria de ganhar. Aqueles que não tem a escrita, fizeram o pedido através de desenhos e recortes, com auxílio das professoras. As cartinhas já estão disponíveis para adoção e quem se dispuser a contribuir com essa ação de Natal, poderá comprar o presente solicitado pelo aluno até o dia 27 de novembro.

A entrega será feita pelo próprio Papai Noel na sede da APAE. Para adotar uma das cartinhas ou obter mais informações, entre em contato pelo fone (41) 99858-5428.

Edição n.º 1436.