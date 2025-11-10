Os alunos da APAE Araucária participaram de uma atividade de cidadania no ambiente escolar. No dia 29 de outubro, eles foram às urnas para escolher os ‘autodefensores’, que são os alunos que irão representar e defender os colegas, levando suas ideias, opiniões e necessidades para toda a comunidade escolar.

“Os ‘autodefensores’ defenderão os direitos dos colegas e expressarão suas necessidades e desejos, promovendo autonomia e ouvindo sugestões para melhorias na comunidade escolar”, explica Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da escola da APAE.

Segundo a diretora, a escolha desses representantes é um momento muito importante dentro do movimento apaeano da educação inclusiva. A atividade faz parte das ações de autodefensoria, um projeto da APAE que busca fortalecer a autonomia, o protagonismo e a participação social das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. “É um incentivo para os alunos falarem de si mesmos, expressarem suas opiniões, defenderem seus direitos e participarem ativamente das decisões que afetam suas vidas”, ressalta.

As eleições ocorrem a cada três anos, e podem se inscrever os alunos com idade mínima de 16 anos, matriculados na APAE há mais de um ano. São eleitos quatro membros, sendo dois efetivos, um do sexo masculino e um do feminino, e dois suplentes, um do sexo masculino e um do feminino. Podem votar as pessoas com deficiência intelectual e múltipla que estejam matriculadas e que frequentam os programas de atendimento da APAE. “Votar é um direito da pessoa com deficiência. Cada voto é uma forma de fortalecer a voz, a inclusão e a participação de todos!”, afirma Anilcéia.

Edição n.º 1490.