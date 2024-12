Alunos da Escola Delani entregam carta aos vereadores pedindo melhorias no bairro

Alunos da Escola Municipal Delani Aparecida Alves, no bairro Capela Velha, participaram da sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira (26/11), para entregar aos vereadores uma carta, pedindo melhorias para o bairro. A carta foi redigida após um amplo projeto desenvolvido em sala de aula, intitulado “Lixo: ressignificando a história, construindo o futuro”, que abordou questões como reciclagem e sustentabilidade.

Os alunos apontaram necessidades urgentes para o bairro, como a falta de um ponto onde os catadores possam fazer o descarte dos materiais recicláveis. “Foi um trabalho muito importante desenvolvido durante o ano, onde nossos alunos participaram ativamente, sendo agentes de mudança na sociedade e entendendo, desde pequenos, a importância de sermos cidadãos conscientes, para que possamos cuidar do meio em que vivemos e possamos escolher bem os nossos representantes”, disse a diretora Elis Taborda.

A diretora lembrou que dentre os 586 alunos atendidos na unidade escolar, um terço mora em áreas de ocupações, e por vezes não faz a destinação correta, e quando tem a consciência de fazê-lo, não tem o serviço disponibilizado. “Após a constatação do problema no bairro, traçamos os seguintes objetivos específicos do nosso trabalho: oportunizar ações que despertem na comunidade atitudes de respeito e cuidado pelo ambiente, promover momentos de reflexão sobre a temática e envolver todos em prol de uma ação solidária e consciente. Nossos alunos precisam entender que são cidadãos com direitos e podem reivindicar melhorias para o seu bairro”, frisou Elis.

Buscando uma prática educativa motivadora e significativa, a diretora conta que os professores das turmas de 5º anos, períodos da manhã e da tarde, fizeram uma aula externa com os estudantes, tendo como objetivo principal observar o bairro onde a escola está inserida e onde muitos estudantes residem, reconhecendo problemas ambientais urbanos e apontando quais as possíveis soluções. “A atividade prática também oportunizou momentos de aprendizagem em educação ambiental, ampliando o pensar e refletir sobre o mesmo. Depois da visita ao bairro, os estudantes elaboraram uma petição, construída coletivamente, para ser exposta aos vereadores, solicitando um olhar mais atento à nossa comunidade”, explicou.

Confira o teor da Carta que os alunos entregaram aos vereadores:

Prezados senhores,

Meu nome é Maria Lúcia Compadre Galvão, sou moradora do bairro Capela Velha, comunidade Arvoredo. Hoje estou aqui representando os estudantes dos 5º anos da Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves. No decorrer do ano nossa escola construiu projetos envolvendo temas como reciclagem e sustentabilidade, e em diversos momentos refletimos sobre nosso ambiente e nossas atitudes, fizemos coleta de materiais para reciclagem, visitamos a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, a RECICLAR, caminhamos pelo bairro, observando os pontos positivos e negativos, refletindo sobre como podemos colaborar para que nosso bairro melhore.

Os pontos positivos observados são as praças, parques para momentos de lazer e novas escolas. Há ainda inúmeros projetos sociais, sempre voltados para auxiliar os moradores e os problemas enfrentados pelo bairro. Um problema que encontramos, que passa longe de ser imperceptível, são os animais abandonados, pois existem muitos deles vagando pelas ruas. Além disso, percebemos o volume de poluição nos rios, nas ruas, nos terrenos baldios.

Os moradores sofrem diariamente com o acúmulo de lixo nas ruas e nas praças, pois o caminhão de coleta não entra nas ruas que não são regularizadas. Os moradores depositam seu lixo em caçambas colocadas pela Prefeitura em pontos do bairro, porém muitas vezes o volume é tão grande e a coleta demora, oportunizando a proliferação de roedores. Para tentar solucionar o problema, os moradores ateiam fogo no lixo, destruindo as caçambas e poluindo o ar.

Outro problema é a falta de bueiros nas ruas, eu moro lá, sei como é quando chove, as casas enchem de água e os moradores perdem seus móveis e roupas.

Eu, sinceramente, amo esse lugar, mas precisamos de melhorias e infraestrutura, precisamos de coleta de lixo nas casas, de bueiros e de centros de cuidados aos animais de rua.

Contamos com o apoio e o olhar para o nosso amado bairro, obrigada.

