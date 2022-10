Alunos da escolinha de patinação irão participar do Campeonato Brasileiro

As crianças que participam da Escolinha de Patinação em Araucária, projeto desenvolvido pela Prefeitura, em parceria com a Federação Paranaense de Patinação (FEPP), estão se preparando para uma missão importantíssima: o Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade. A competição será nos dias 26 e 27 de novembro, em Brasília (DF), organizada pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Atletas do país inteiro e até de fora vão participar deste campeonato, que é um dos mais importantes para a patinação.



Dos 45 participantes da escolinha de patinação em Araucária, 18 foram selecionados para o Campeonato Brasileiro. Desde os planos para a viagem até os treinamentos intensos dos atletas já foram organizados, mas há um detalhe que ainda falta: recursos financeiros, já que as famílias dos atletas terão que arcar com os custos das passagens, taxas, inscrições, alimentação e hospedagem.



Para tentar arrecadar o valor, os pais organizaram uma rifa, cujos prêmios são um óculos esportivo da Nike (doado pela Clinióculos) que custa R$ 1.000,00 e uma aliança de prata (doada pela Laércio Joias), que custa R$350,00. O valor de cada número é R$10,00 e o sorteio será no dia 11 de novembro. A rifa pode ser adquirida pelo fone (41) 99903-9392 e o pagamento poderá se feito via PIX, na chave e-mail contato@fepp.org.br



Sobre a escolinha



A Escolinha de Patinação iniciou no dia 5 de abril deste ano e é coordenada pelo professor araucariense Cleido José da Silva. Participam das aulas no Parque Cachoeira os estudantes das escolas públicas de Araucária.



A duração do projeto da escolinha de patinação será de oito meses (acaba em novembro), podendo ser renovado para o ano de 2023, caso o projeto conquiste novos patrocinadores. O projeto é aprovado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e executado pela Federação Paranaense de Patinação, com apoio da Sanepar, provedora dos recursos para compra de material e manutenção mínima do projeto.

“Além das aulas normais, o projeto também prepara as crianças para a participação em competições da modalidade. E um exemplo é o Campeonato Brasileiro, que iremos participar em novembro”, disse o professor Cleido.



Para obter mais informações e acompanhar o projeto acesse as redes sociais @patinacaoparana e @escolinhadepatinacao ou os sites www.escolinhadepatinacao.com e www.fepp.org.br



