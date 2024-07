Alunos da FAP apresentarão peça infantil no Teatro da Praça neste fim de semana

Neste final de semana, o Teatro da Praça irá receber uma peça infantil baseada no livro ‘Alice Através do Espelho’, sequência de ‘Alice no País das Maravilhas’ de Lewis Carroll. A peça foi criada por alunos da UNESPAR – Faculdade de Artes do Paraná (FAP), do curso de licenciatura em Teatro.

As apresentações de ‘Alice Através do Espelho’ acontecem no sábado e domingo, dias 6 e 7 de julho e terão duração de 55 minutos. O espetáculo começará às 16h em ambos os dias e para adquirir o ingresso, é preciso chegar na bilheteria do Teatro uma hora antes da peça começar, ou seja, às 15h. O ingresso está sendo vendido por R$ 10,00 a meia entrada e R$ 20,00 a inteira.

“Inicialmente, fizemos como um trabalho da faculdade, mas decidimos continuar com a peça, levar em frente”, explica Amanda Fontoura, atriz que interpreta a personagem principal, e que também faz parte da direção geral da peça. Amanda conta que ela e seus colegas leram o livro e fizeram a adaptação de algumas partes para conseguirem montar a peça.

A história da peça fala sobre a Alice, que possui sete anos e meio. “Ela está entediada na sua casa, e começa a olha pelo espelho e imaginar um mundo através do espelho. Quando começa a brincar com a sua gatinha, que está próximo ao espelho, Alice acaba caindo no outro mundo. Ela vai se encantar por esse novo lugar e pelos personagens que possuem personalidades fortes e são muito icônicos. Com o passar do tempo, Alice revela seu sonho em se tornar uma rainha e sua trajetória começa em busca de realizar seu desejo. Quando finalmente realiza seu desejo de ser uma rainha, um evento marcante acontece que a faz acordar no mundo real. É quando Alice se questiona, se tudo o que aconteceu é real ou se foi apenas um sonho”, descreve.

A classificação indicativa da peça é livre, feita especialmente para crianças, já que durante a apresentação, os personagens interagem com a plateia. “É uma peça bem participativa, tem vários momentos em que vamos fazer brincadeiras com as crianças, além de ensinar música para elas. É uma peça bem divertida, que tem bastante cores, músicas e interação”, explica Amanda.

Além dela, que irá interpretar a Alice, fazem parte do elenco Gaby Penaitz interpretando a Rainha Branca e Tweedledee; Isabelle Bonatto como Tweedledum; e Luiza Vivacqua como Rainha Vermelha e Humpty Dumpty. Amanda também contribui na parte técnica, além de Deodato Araujo, que irá cuidar da iluminação, Dr. Zavan da sonoplastia, e a produção ficará sob cuidados da Cia Entre Nós.

VICTÓRIA MALINOWSKI / Edição n.º 1422