Alunos da rede municipal de ensino terão material didático “próprio”

Depois de muitos anos, a rede municipal de ensino voltará a ter um material didático para, digamos assim, “chamar de seu”. É que a Secretaria Municipal de Educação (SMED) lança na próxima semana o que vem chamando de material estruturado EstudAr.

O EstudAr é um livro didático elaborado por profissionais da rede municipal de ensino para subsidiar e auxiliar os encaminhamentos pedagógicos para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para este ano de 2023 o material impresso irá contemplar cerca de 4 mil estudantes, matriculados nos quartos e quintos anos. “O EstudAr surge da necessidade de contemplar objetos do conhecimento próprios, de acordo com o referencial curricular de Araucária, considerando a importância de assegurar práticas pedagógicas contextualizadas em que os estudantes sejam reconhecidos como sujeitos históricos, valorizando a identidade e as especificidades do contexto social em que estão inseridos”, explicou Adriana Palmieri, secretária municipal de Educação.

Foto: Marco Charneski.

O material começa a ser entregue na próxima semana, sendo que os primeiros alunos a receberem os livros serão os da Escola Senador Marcos Freire. O EstudAr auxiliará o trabalho dos professores nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, porém há o interesse da SMED de ampliar o suporte para os demais componentes curriculares ao longo dos próximos anos. “As propostas de atividades desse material são elaboradas valorizando elementos como a concepção do município, a educação do campo, a ludicidade, a educação inclusiva, as relações étnico raciais e a valorização das características históricas, culturais e sociais do município. Após a produção, as equipes específicas de cada componente curricular revisaram o material, seguindo para revisão ortográfica e diagramação. Um trabalho conjunto e desafiador realizado com muito carinho e dedicação”, acrescenta Adriana.

Ela pontua ainda que o EstudAr é o resultado de um trabalho coletivo que envolveu diversos profissionais da própria rede reafirmando a importância do olhar e do trabalho pedagógico do professor, olhar esse que busca as vivências, as histórias dos lugares e as experiências de cada profissional no fazer pedagógico da sala de aula. “Desde a criação dos personagens que ilustram o livro, passando pela diagramação, tudo foi feito pelos nossos professores e estamos muito apaixonados por esse material e temos certeza de que os alunos e toda a comunidade escolar também terão orgulho do EstudAr”, finalizou.