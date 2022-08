Alunos de escolas públicas podem participar de programa gratuito de desenvolvedores  

Programa do BRDE vai qualificar e oferecer alternativa de inserção no mundo do trabalho para jovens que estão cursando o ensino médio

Estudantes do Ensino Médio de escolas públicas do Sul do país interessados em formação básica de desenvolvimento de sistemas, totalmente gratuita e online, já podem se inscrever no programa Dev The Devs, uma iniciativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), com apoio de governos e organizações.

O programa foi lançado oficialmente no dia 16 de agosto, em transmissão ao vido do canal Tecnopuc PUC/RS no Youtube e está disponível para quem quiser mais detalhes. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de agosto, pelo site https://www.pucrs.br/devs/ O principal objetivo é buscar qualificação e oferecer uma alternativa de inserção no mundo do trabalho para os jovens da região. Serão formados mais de 2.100 jovens do ensino público estadual dos três estados como desenvolvedores, atendendo a grande demanda que existe no mercado por profissionais nesta área.

Quem pode participar

O programa dispõe de 2.100 vagas distribuídas em 700 para cada estado na região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), sendo que 50% são para meninas e 50% para meninos a partir de 16 anos, com acesso a um computador. Não é necessário que o candidato tenha pré-conhecimento na área de programação, porém, é preciso estar matriculado regularmente numa escola pública do seu estado. Caso o número de inscrições seja superior ao número de vagas, a prioridade será dada a estudantes que demonstrarem pouco ou nenhum conhecimento sobre as temáticas que serão abordadas.

As aulas terão início previsto em setembro, com duração de quatro meses. Serão abordados conceitos de computação e de pensamento computacional; funcionamento abstrato de computadores; funcionamento da internet e impacto na programação de sistemas; conjunto de ferramentas e linguagens de programação para desenvolvimento de sistemas para web.

O Dev The Devs também oferece ao aluno, sua participação em comunidade formada por estudantes de diferentes regiões do sul do Brasil; contato com ecossistemas de inovação e profissionais de tecnologia; plataforma para cadastro de currículo e acesso a oportunidades; oficinas sobre carreira e mercado de trabalho.

Todos os conteúdos são compartilhados através de uma plataforma virtual de aprendizagem, e as demais atividades acontecem ao vivo, através de plataformas de comunicação e videoconferência.

