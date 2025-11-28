Neste final de semana, o Teatro da Praça receberá duas peças com os alunos do curso de teatro infantil do Teatro da Praça e do Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU, sendo “A História das Histórias” e “A Lenda da Bernunça”.

Serão realizadas três sessões no sábado, 29 de novembro, e outras três sessões no domingo, 30 de novembro, com classificação indicativa livre. A entrada é gratuita, sendo necessário a retirada do ingresso uma hora antes de cada sessão, mediante disponibilidades. Em ambos os dias as sessões acontecerão às 14h, 16h e 18h.

A peça “História das Histórias” é uma adaptação de uma lenda Ashanti que narra a trajetória de Anansi, um pequeno e astuto tecelão que enfrenta desafios para conquistar o baú de histórias do Rei do Céu. Já o espetáculo “A Lenda da Bernunça” traz uma narrativa paranaense/catarinense que conta como cinco bruxas mudam para sempre o destino de uma grande cobra.

Os espetáculos abordam temas como amizade, preservação da natureza, paciência, perseverança e educação emocional, apresentados de forma lúdica e acessível ao público infantil. As peças são resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano com crianças de 5 a 11 anos, refletindo no palco a evolução artística e o processo formativo dos participantes.